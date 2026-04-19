Средства ПВО за сутки сбили ракету ВСУ «Нептун» и 274 беспилотника

Анастасия Федорова
Среди уничтоженных целей — снаряд HIMARS.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету «Нептун». Также за сутки также были ликвидированы 274 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Накануне показатели были еще выше: силы ПВО перехватили 568 беспилотников противника, а также уничтожили девять управляемых авиабомб и еще один снаряд HIMARS.

На фоне продолжающихся атак беспилотников системы противовоздушной обороны остаются ключевым элементом защиты российских регионов и военной инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области. Задачу выполнило подразделение группировки войск «Север».

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
