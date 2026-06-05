«Не поверил, удивился»: Путин опроверг изоляцию России в мире

Путин: изоляции России в мире изначально не было

Изоляции России в мире не было изначально. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума.

Во время сессии журналист напомнил, что на форум приехали участники из 130 стран, и спросил, можно ли при таких условиях говорить об экономической изоляции России. Также он уточнил, не оказалась ли в более закрытом положении сама Европа.

«Вопрос с подсказкой очевидный, спасибо вам. Но уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что изоляции не было изначально», — подчеркнул Путин.

По его словам, инициатором попыток изолировать Россию была прежняя администрация США. Затем, как отметил глава государства, за этим курсом последовали европейские союзники Вашингтона.

Также Путин заявил, что теперь некоторые страны Европы в этом вопросе продвинулись даже дальше, чем США. При этом он подчеркнул, что сотрудничество России с рядом партнеров, в том числе в Соединенных Штатах, продолжалось. В качестве примера президент привел энергетическую сферу. По его словам, прежняя американская администрация выступала против одного из российских проектов, связанных со сжиженным природным газом, однако после запуска первая отгрузка с него пошла на рынок США.

«Я, честно говоря, даже не поверил, удивился. Почему? Выгодно», — добавил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия до сих пор поставляет уран на американский рынок. По его словам, подобные примеры показывают, что разговоры об изоляции не отражают реальное положение дел.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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