Путин: Россия остается привлекательной для инвесторов вопреки атакам ВСУ

Никаких угроз для экономики России нет, а страна сохраняет привлекательность для инвесторов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Так глава государства ответил на вопрос о том, как атаки ВСУ на российскую инфраструктуру могут влиять на решения бизнеса и приток инвестиций в стране. По словам Путина, такие вражеские действия действительно наносят ущерб, однако они не меняют общую оценку российской экономики.

«Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но, когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков», — пояснил президент России.

Путин подчеркнул, что для России это означает необходимость дальнейшего укрепления безопасности. По его словам, власти продолжат развивать систему противоракетной обороны и противовоздушной обороны.

«Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять. И мы будем это делать», — отметил глава государства.

Президент добавил, что серьезный бизнес обычно смотрит не только на текущие обстоятельства, но и на долгосрочную перспективу. При принятии решений инвесторы, по его словам, прежде всего оценивают экономику, в которую планируют вкладывать средства.

«Бизнес, особенно серьезный, ориентируется на длительную историческую перспективу и, прежде всего, ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать», — заявил Путин.

Также глава государства признал, что в России фиксируется снижение темпов роста валового внутреннего продукта и есть другие непростые моменты. Однако это связано с осознанными действиями властей, направленными на укрепление макроэкономической базы.

«Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим», — подчеркнул президент России.

Власти России, как отметил Путин, понимают трудности бизнеса, в том числе связанные с ключевой ставкой. При этом базовые основы российской экономики сохраняются.

«И это дает нам основание полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций. В том числе не только отечественных, но и иностранных», — заключил президент.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.