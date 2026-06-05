«Не наследили и не нахамили»: Путин о возвращении иностранных компаний в РФ

Вопрос возможного возобновления работы зарубежного бизнеса будут решать индивидуально.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Путин: Россия примет обратно компании, которые не нахамили и не наследили
Россия не будет препятствовать возвращению зарубежных компаний, покинувших ее рынок, если при уходе они не проявили неуважения и не нанесли ущерба. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
По словам главы государства, к подобным случаям будет применяться внимательный подход, а решение о допуске обратно будет зависеть от поведения компаний в момент ухода несколько лет назад.
«Мы внимательно будем за этим смотреть, если уходившие от нас с нашего рынка наши партнеры двух-трехлетней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение», — сказал Путин.
Он добавил, что такое компании уже есть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что западные компании, в том числе американские, изучают условия возвращения в Россию. По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, иностранные фирмы смогут вернуться в Россию на более мягких условиях, но только если при уходе с рынка они передали бизнес местному менеджменту и сохраняли работу. При этом Катырин сказал, что спешить с массовым возвращением компаний сейчас не стоит.
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