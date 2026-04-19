Установлена личность стрелка, убившего шесть человек в Киеве

Стрелок, который убил шесть человек в Киеве, был военным

Мужчина, открывший огонь по людям в Голосеевском районе Киева и ликвидированный при задержании, являлся бывшим военным. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

По информации источника портала, ранее стрелявший участвовал в судебном разбирательстве с Пенсионным фондом Украины, добиваясь пересмотра размера военной пенсии.

«Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию», — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.

Инцидент произошел 18 апреля на территории Голосеевского района столицы. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим, в результате чего погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Мужчина захватил заложников и оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, но был ликвидирован.

