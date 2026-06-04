«Только нажать кнопку — и газ пошел»: Россия хоть завтра готова поставлять газ в Германию

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Для запуска оставшейся нитки газопровода нужно только решение правительства Германии.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Путин: Россия готова хоть завтра поставлять газ по «Северному потоку»

Для запуска оставшейся нитки газопровода «Северный поток» нужно только решение правительства Германии. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Северные потоки» были взорваны, но одна нитка… она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия. Достаточно знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку. И газ пошел. Для этого нужно решение правительства ФРГ», — отметил российский лидер.

Как отметил Путин, Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» до 28 миллиардов кубометров газа в год и, более того, партнеры «Газпрома» в Германии готовы брать российский газ, но прямое указание Брюсселя и Берлина — не брать — мешает принять такое решение.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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