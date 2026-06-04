«Только нажать кнопку — и газ пошел»: Россия хоть завтра готова поставлять газ в Германию
Для запуска оставшейся нитки газопровода нужно только решение правительства Германии.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: Россия готова хоть завтра поставлять газ по «Северному потоку»
Для запуска оставшейся нитки газопровода «Северный поток» нужно только решение правительства Германии. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Северные потоки» были взорваны, но одна нитка… она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия. Достаточно знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку. И газ пошел. Для этого нужно решение правительства ФРГ», — отметил российский лидер.
Как отметил Путин, Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» до 28 миллиардов кубометров газа в год и, более того, партнеры «Газпрома» в Германии готовы брать российский газ, но прямое указание Брюсселя и Берлина — не брать — мешает принять такое решение.
Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.
На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.
ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.
Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 мая
- Лавров объяснил, зачем США хотят восстановить «Северные потоки»
- 23 апр
- «Готов к поставкам»: Песков о возобновлении транзита газа в ЕС
- 19 апр
- Фигурантка подрыва «Северных потоков» могла быть причастна к атакам на связанные с Россией суда
- 20 февр
- Орбан назвал Украину ответственной за взрыв «Северного потока»
- 19 февр
- В Германии заявили об осведомленности ЦРУ о планах взорвать «Северный поток»
- 30 янв
- МИД ожидает, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
- 16 янв
- «Хайли лайкли»: Песков о постановлении суда в ФРГ по подрывам «Северных потоков»
- 18 дек
- Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ
- 28 нояб
- В Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
- 22 нояб
- В Германии рассказали о попытке Шольца заключить с США газовую сделку
Читайте также
64%
Нашли ошибку?