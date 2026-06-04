Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом

Собянин: 15 масштабных реконструкций пройдет на фестивале «Времена и эпохи»

В Москве с 10 по 14 июня пройдет фестиваль «Времена и эпохи», который войдет в программу проекта «Лето в Москве». Городские пространства превратятся в музей под открытым небом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин — его слова публикует портал mos.ru.

Основные события запланированы более чем на 30 площадках в разных районах города. Флагманскими точками станут ландшафтный парк «Митино», кинопарк «Москино», парки «Радуга» и «Покровское-Стрешнево». В программе заявлены 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1100 часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления и исторические постановки.

Главная тема фестиваля в этом году — «Время быть вместе». Акцент сделают не только на военной истории, но и на культурном наследии России: литературе, театре, музыке и танце.

Вход на большинство площадок будет свободным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинопарк «Москино» переходит на летний режим работы.

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