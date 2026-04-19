Станет комфортнее: Собянин рассказал о развитии маршрутов, связывающих Москву и Подмосковье

Алексей Мокряков
Власти столицы объявили о развитии общего транспортного пространства.

Сергей Собянин рассказал о развитии маршрутов, связывающих Москву и Подмосковье

В Москве приступили к реализации проекта «Москва — область», направленного на формирование единой транспортной системы столицы и Подмосковья. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, его слова приводит портал mos.ru.

Так, ключевая задача инициативы — обеспечить пассажирам комфортные и быстрые поездки вне зависимости от границ регионов. В рамках проекта планируется синхронизация различных видов транспорта, развитие маршрутов и улучшение пересадочных узлов. Также предполагается совершенствование инфраструктуры, чтобы сделать поездки более удобными и предсказуемыми.

Отмечается, что развитие транспортной системы Москвы и области уже ведется в рамках долгосрочных программ. В частности, расширяются маршруты, внедряются единые стандарты обслуживания и повышается доступность общественного транспорта. Такие меры направлены на снижение нагрузки на дороги и повышение мобильности населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, об этом сообщал 5-tv.ru, утвердил план развития транспортного узла «ЗИЛ».

