ФСБ рассекретила показания нацистов об убийстве советских пленных

Накануне в России и за рубежом впервые отмечали День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мемориальная церемония прошла в Германии. На кладбище Гюттерфельде возложили венки к советскому захоронению. Участвовали немецкие активисты и наши соотечественники, в том числе посол России в Германии Сергей Нечаев. Дипломат отметил — Берлин осознает свою историческую ответственность. Однако на правительственном уровне факт геноцида советских граждан юридически не закреплен.

«Здесь похоронено более 1400 узников принудительного труда и их детей. Здесь покоятся граждане Советского Союза. Разных национальностей, разного вероисповедания, но лежат рядом все вместе. Мы помним все», — сказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Памятные мероприятия прошли и в России. В деревне Зайцево Ленинградской области возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида в годы Великой Отечественной — это миллионы стариков и детей, мужчин и женщин. Новые свидетельства нечеловеческой жестокости фашистов обнародовала ФСБ. Документы изучил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Деревня Зайцево Ленинградской области. В полночь к подножию 44-метровой стелы несут цветы. Этот первый мемориал в память о жертвах геноцида советского народа открыли два года назад.

«Здесь 150 бронзовых барельефов. Скульпторы добивались портретного сходства — это все реальные люди, чьи фотографии чудом сохранились в документах нацистов. Особенно много детей», — сообщил корреспондент Даниил Ланков.

Именно здесь — на юге Ленобласти — немцы возвели несколько лагерей. В том числе детский — там даже у самых маленьких забирали кровь для раненых фашистов.

«В ночь на 19 апреля, в день памяти жертв геноцида советского народа, мы закладываем новую традицию здесь, у главного мемориала памяти жертв геноцида наших граждан», — сказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Советских пленных в концлагерях выделяли особенно. Сегодня ночью ФСБ рассекретила документы допроса Курта фон Остеррайха. Начальник отдела военнопленных XX военного округа диктует: в его лагерях нормы питания для наших предков были ниже, чем для пленных англичан и французов — 100 граммов хлеба и литр водянистого супа в день. И только для советских граждан за попытку побега — расстрел без предупреждения.

«На левой руке — вот — накалывался номер», — сказал узник Освенцима Петр Исаченков.

Это был первый день в Освенциме 10-летнего Пети Исаченкова. Память о царившем там ужасе до сих пор буквально под кожей.

У Ивана Мельникова через концлагерные пытки прошла вся семья. Их отправили туда из родного села Межно Ленинградской области после того, как старший брат просто решил помочь нашим военнопленным.

«Мой брат подкинул военнопленным, которые были здесь у нас в Межно, тушенку и шоколад, который они украли с другом. Их сосед заложил. На этом основании их депортировали в Германию», — поделился узник Штуттгофа Иван Мельников.

Таких соседей, назначенных немцами старост — всех, кто перешел на сторону врага и участвовал в геноциде — искали и судили как военных преступников. Хотя уже в 1990-х многим удалось добиться реабилитации. Один из самых резонансных случаев связан со Всеволодом Блюменталь-Тамариным — известным актером, который в 41-м добровольно перешел к немцам. Его называли голосом Геббельса.

«Активно участвовал в нацистской пропаганде, в частности призывал советских солдат сдаваться в плен. А мы знаем, что в плену их ничего хорошего не ожидало. Более трех миллионов пленных было сознательно уничтожено. Хоть и косвенно, но Блюменталь-Тамарин был пособником геноцида», — сказал руководитель комиссии РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений Егор Яковлев.

Был реабилитирован в 1993-м. Но историческая справедливость все-таки взяла верх спустя 20 лет. Генеральная прокуратура сегодня расследует тысячи дел о необоснованной реабилитации военных преступников. 19 апреля 1943 года Верховный совет СССР издал указ номер 39. В нем говорилось о мерах наказания для фашистов и их пособников.

Один только Ленинград за годы блокады потерял миллион человек. Пискаревское мемориальное кладбище — крупнейший в мире мемориал жертвам войны. Сегодня и там возлагают цветы.

К 1944-му году у каждого второго ленинградца был диагноз — дистрофия. А день, когда немцы окончательно отступили от города, до сих пор самый счастливый в жизни блокадников.

«Я ходила с мамой за водой на Неву. А рядом человек просто шел и падал. Он еще был жив, но от голода, как и от мороза, — засыпают постепенно. Какой ценой досталась нам эта наша победа. Ребята, пожалуйста, не забывайте это», — сказала жительница блокадного Ленинграда Ирина Булина.

Всего жертвами нацистской политики истребления стали 14 миллионов человек. Это без учета военных. Только мирные советские граждане.

