В России предложили изменить формат домашних заданий из-за ИИ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Часто школьники прибегают к помощи искусственного интеллекта при решении непосильной задачи. Но как это изменить?

В России нужно поменять формат домашних заданий из-за ИИ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Глава Рособрнадзора Музаев: в РФ нужно изменить формат домашних заданий из-за ИИ

В российских школах необходимо изменить формат домашних заданий. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, это необходимо сделать в связи со стремительным развитием технологий. Речь про искусственный интеллект (ИИ). Школьники, как отметил Музаев, могут прибегать к помощи «интернета» при решении сложной задачи.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — сказал глава Рособрнадзора.

Экспертам следует разработать такой формат домашних заданий, который по-настоящему заинтересует детей разных возрастов, добавил Музаев. Если школьник будет сильно увлечен, то он просто не захочет использовать ИИ: ребенок постарается самостоятельно разобраться и найти правильный ответ.

Ранее председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках ПМЭФ заявил, что государство должно брать на себя ответственность при внедрении ИИ. По его мнению, развитие технологий требует переосмысления многих вещей, в том числе и роли педагога.

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