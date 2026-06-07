«Не заметил теплоход»: ошибка на реке Кама стоила жизни 38‑летнему мужчине

Мужчина погиб при столкновении лодки и теплохода в Удмуртии

На реке Кама в Удмуртии в результате столкновения лодки и теплохода погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 7 июня около двух часов ночи. По предварительным данным, в темное время суток два маломерных судна вышли в акваторию реки Кама для рыбалки. В какой-то момент водитель одного из них, пересекая водную гладь, не заметил идущий ему навстречу грузовой теплоход. В результате произошло столкновение.

«К сожалению, судоводитель погиб», — уточнил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Машкин.

О состоянии остальных участников инцидента, информации нет. Идет следствие: сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и причину случившейся трагедии.

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