Прагматичный диалог в действии: как Россия строит будущее через сотрудничество и инновации

Вот, можно сказать, символ российской экономики на данный момент — неваляшка. Форма такая исключительно, конечно, русская, но подобные игрушки есть и у других народов, те, которые имеют крепкую основу и могут клониться под проблемами и трудностями, но не падают.

А это тоже уже во многом символ — бренд премиальных автомобилей Aurus, чисто российская разработка, расширяет линейку еще тремя моделями. Значит, деньги на то, чтобы покупать такие машины, в стране есть. То, что прозвучало на многочисленных площадках форума про российскую экономику в целом, вдохновляет.

Безработица на рекордно низком уровне, всего 2,2%. Инфляция замедлилась до 5% годовых. Госдолг один из самых низких в мире — всего 16% ВВП. Но, как у любой медали, тут тоже есть обратная сторона. Нет безработицы, но не хватает и кадров. Низкая инфляция — но за счет высокой ставки ЦБ и, как следствие, дорогих кредитов. Госдолг низкий, но в прежние годы он был еще ниже. Так что нам есть к чему стремиться. В чем нам могут помочь иностранные партнеры, а где нам придется полагаться исключительно на свои силы и компетенции, узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Все эти флаги, раздуваемые балтийскими ветрами, означают одно: Петербург снова центр притяжения для стран Азии, Африки, Европы, США, для бизнесменов и политиков со всего мира, для всех тех, кто готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

«У нас есть железная руда, золото, фосфаты, уран, минералы, и мы рассчитываем на партнерство», — заявил министр экономических дел и развития Мавритании Абдаллахи Сулейман Шейх Сидия.

«Это очень хорошая платформа для объединения людей во всех сферах жизни в каждом уголке мира», — отметил председатель совещания старших должностных лиц АТЭС-2026, президент китайской ассоциации народной дипломатии Сюй Чэнь.

Статус страны-гостя в этом году у Саудовской Аравии. Подписали более 30-ти соглашений по энергетике, образованию, туризму. В тех же коридорах — бизнесмены и политики из Евросоюза и США. Санкционное давление не отменяет прагматичных экономических интересов.

«В России у нас сейчас работают 300 американских компаний. Многие компании с нами в контакте, и я думаю, что в ближайшее время некоторые вернутся», — поделился глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Пока запад думает, отношения в самых разных сферах с дружественными странами процветают. Китай планирует расширять с нами сотрудничество в сфере энергетики, а Узбекистан начинает стройку под руководством российских атомщиков. Президенты Шавкат Мирзиеёв и Владимир Путин в дни форума дали старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане.

«То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский и высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям», — заметил президент России Владимир Путин.

Для удобства наших туристов ведутся переговоры о внедрении карты «Мир» в ряде стран АСЕАН.

«Естественно, это обсуждают те, куда у нас больше всего турпоток. У нас самый дорогой турист, он больше всего денег оставляет, когда приезжает отдыхать, то заинтересованность полноценная», — заметил президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Культурный обмен — Национальная Медиа Группа на острие медиаповестки. Прямо в дни форума идут съемки картины «Черный шелк», тем временем о «Красном шелке», российско-китайском детективе, говорят как об успешном международном проекте.

«Конечно, самым успешным кассовым фильмом российским в 2025 году за рубежом стал российско-китайский фильм „Красный шелк“. И это большой успех нашего сотрудничества с китайскими кинематографистами, но он стал не единственным успешным фильмом. Надо сказать, что уже в этом году фильм „Буратино“ стал, во-первых, первым фильмом Национальной Медиа Группы, который получил прокат в регионе Ближнего Востока», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Приоритет на решении серьезных задач внутри страны. На площадке так много говорили об искусственном интеллекте, и Россия успешно его внедряет в самые разные сферы.

«Построить суверенную национальную кибербезопасность, чтобы не зависеть от тех или иных западных разработчиков, потому что мы поняли, как это происходит в мире», — поделился технический директор POSITIVE TECHNOLOGIES по развитию государственного сектора Алексей Батюк.

Никого не удивить роботами, говорящими деревьями, даже панно из сотни тысяч цветов, но один экспонат особо впечатляет. Это, пожалуй, самый большой павильон и экспонат форума сразу. Это новый «Ил-114-300», такая машина совсем скоро начнет летать на региональных авиалиниях. Ему не нужна длинная взлетно-посадочная полоса, сможет садиться на самых неприхотливых аэродромах как на жарком юге, так и в Арктике.

Еще одна авиапремьера, которая должна придать импульс всей отрасли. Двигатель ПД-8 — для Sukhoi Superjet 100 — получил сертификат типа.

«Это действительно в этом сегменте полностью российский двигатель, и у нас просто не было до этого таких компетенций», — отметил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Форум как ежегодный срез результатов. Год назад прошла презентация нового кроссовера Lada Azimut. Теперь же анонсировали скорый старт продаж. Гостям предлагают посидеть в новом модернизированном Aurus. Или проехать в виртуальных купе будущих составов. В свое время проект ВСМ от Петербурга до Москвы тоже презентовали на экономическом форуме. И он успешно реализуется. 360 километров в час, два часа от одной столицы до другой. И вот цифры этого форума: уже 315 человек получили право на управление этим высокоскоростным составом.

Локализация нужна и в медицине. На форуме показали искусственную сетчатку — вот эта маленькая страза, которая буквально может возвращать зрение. И чипы, встраиваемые в мозг. Приоритет — наши лекарства.

«Нам нужны не только воспроизведенные препараты, но и новые идеи по внедрению терапии», — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

20 футбольных полей — площадь застройки павильонов форума. Отдельный зал у регионов, демонстрирующих рекордные подписания. Тульская область: инвестиции на 170 миллиардов. Соглашения о стройке жилья, новых предприятий и технопарков. Ленобласть — фермы, распредцентры маркетплейсов, стройка курортов и аквапарков — привлечено инвестиций более чем на 300 миллиардов. Крым — важнейшие для региона подписания с Акционерным Банком «РОССИЯ». Первый российский банк, открывшийся на полуострове после возвращения в состав нашей страны, сегодня инвестирует в курорты, льготное кредитование, социально значимые и инфраструктурные проекты.

А для тех, кто устал заключать контракты, — возможность продолжить общение уже неформально, за бокалом, на эксклюзивной площадке «ВиноГрад». Весь мир знает и о нашем вине. Шампанское от «Нового света», напитки от Массандры, «Инкерман» отмечает в этом году 65 лет.

«Наряду с классическими винами мы выпускаем широкую линейку игристых вин, вин из автохтонных и редких сортов винограда, а также молодых легких вин, которые сейчас на рынке достаточно сильно востребованы», — рассказал начальник отдела по развитию бренда Инкерманского завода марочных вин Алексей Черный.

А это первые цифры 29-го экономического форума с берегов Невы. Сумма соглашений превысила 6,6 триллиона рублей. Подписано более 1000 контрактов. Площадку посетили более 24 тысяч человек. Что не может не придавать уверенности. И еще раз доказывает то, что организаторы не ошиблись, выбрав слоган форума этого года: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

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