Во Владивостоке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку

Борис Сатаров
Злоумышленник украл перевязочные материалы, но был задержан полицией по горячим следам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Владивостокские полицейские задержали 36-летнего мужчину, который под угрозой игрушечного пистолета ограбил аптеку. Об этом 20 апреля сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.

Выяснилось, что злоумышленник, угрожая провизору, похитил перевязочные материалы и скрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его по горячим следам. Пистолет изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что оружие — игрушка. Задержанный оказался ранее неоднократно судимым и без определенного места жительства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Канаде грузовики с шоколадом KitKat теперь передвигаются в сопровождении полицейского конвоя. Причиной стала масштабная кража 12 тонн сладостей, о чем пишет Mirror.

Меры безопасности усилили в начале апреля 2026 года после того, как пропала крупная партия продукции, следовавшая из Италии в Польшу. В Nestle заявили, что грузовик до сих пор не найден, и компания плотно сотрудничает с полицией и логистическими партнерами в рамках расследования. В ходе «шоколадного налета» злоумышленники похитили почти 414 тысяч батончиков, что вызвало опасения возможного дефицита на рынке. В компании с иронией прокомментировали произошедшее, обыграв известный слоган бренда.

