Стало известно, когда Си Цзиньпин посетит КНДР с рабочим визитом

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Китайский лидер пробудет в республике два дня.

Когда Си Цзиньпин посетит КНДР

Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Huang Jingwen

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ЦТАК: Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом с 8 по 9 июня

На следующей неделе председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин совершит государственный визит в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Рабочая поездка главы Китая продлится два дня. В каких мероприятиях и встречах примет участие Си Цзиньпин, пока неизвестно.

«Товарищ Си Цзиньпин, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и президент Китайской Народной Республики, совершит государственный визит в Корейскую Народную Республику с 8 по 9 июня», — сказано в публикации.

Также издание отметило, что председатель КНР совершит государственный визит по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына.

До этого, весной 2026 года, Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР. Тогда в своем официальном письме глава Китая подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшие успехи республики в развитии социального курса. Кроме того, он говорил: традиционная дружба между КНР и КНДР — важное достояние двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин отправился с государственным визитом в Пекин. Российский лидер встретился с Си Цзиньпином. Во время неформальной беседы они, в частности, обсудили визит президента США Дональда Трампа в КНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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