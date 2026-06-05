Письмо раздора: чего Каллас не простит Зеленскому

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Брюсселю может не понравиться самостоятельность Киева.

Почему письмо Путину поссорит Зеленского и Каллас

Фото: www.globallookpress.com/President Of Ukraine

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Алекс Христофору: Каллас не простит Зеленскому письмо Путину.

Из-за письма российскому лидеру Владимиру Путину у главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшатся отношения с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщил журналист из Кипра Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Каллас пыталась предложить России условия для переговоров, а сейчас Зеленский практически действует самостоятельно, игнорируя ее советы своим открытым письмом. Вряд ли она простит ему этот шаг», — заявил он.

Он подчеркнул, что критическая ситуация вокруг Украины вынуждает Евросоюз идти на переговоры. Христофору добавил, что в Брюсселе ищут посредников по конфликту, которые одобрили бы в Москве.

Кроме того, журналист считает, что поступок Зеленского может негативно повлиять на позиции Украины в европейских странах.

Украинский президент написал Путину письмо, в котором заявил о готовности урегулировать конфликт. По его словам, Киев согласен на полное прекращение огня на период переговоров и обмен пленными. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о письме.

Ранее Песков сказал, что Зеленский может приехать в Москву на переговоры в любой момент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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