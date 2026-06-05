Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских дрона

Атаке со стороны противника подверглись Брянская, Воронежская, Курская и другие области.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Миноборны РФ: силы ПВО за ночь сбили 123 украинских беспилотника
В ночь с 4 на 5 июня дежурные силы противовоздушной обороны России сбили 123 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.
Атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись десять регионов нашей страны, включая Брянскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую и Калужскую области.
Помимо этого, военнослужащие России перехватили и уничтожили вражеские дроны над территориями Азовского и Черного морей.
Российские города ежедневно подвергаются атакам ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Киев использует не только летательные аппараты, но и обстреливает приграничные регионы ракетами.
Минувшей ночью ВСУ также с помощью БПЛА пытались атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты два дрона. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Сотрудники оперативных служб обследуют места падения обломков беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 июн
- Повышают ставки: Рябков о причастности спонсоров Киева к попыткам атаковать Петербург
- 3 июн
- В результате удара ВСУ по автомобилю в Запорожье погибли мирные жители
- 3 июн
- Загорелась кровля здания: ВСУ нанесли удар по школе в Мелитополе
- 3 июн
- В Кремле снова напомнили киевскому режиму о последствиях атак по регионам России
- 3 июн
- Появились кадры удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево
- 3 июн
- «Будут замалчивать»: Захарова об отсутствии реакции Запада на атаку ВСУ в ДНР
- 3 июн
- В Смоленской области после атаки беспилотников ВСУ погибли два сотрудника МЧС
- 3 июн
- Силы ПВО России за ночь сбили 354 украинских беспилотника
- 3 июн
- Над Ленинградской областью уничтожили 50 БПЛА
- 3 июн
- Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в ДНР
Читайте также
64%
Нашли ошибку?