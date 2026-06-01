Что означают цвета в православии: тайный язык церковных облачений

Священники меняют свое облачение в зависимости от того, какое событие или святой день вспоминает Церковь. Каждое облачение связано с определенной символикой цвета.

В православной традиции сложилась система цветового оформления богослужений, и оттенки помогают подчеркнуть смысл праздников.

Когда в православии возник канон цветов

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Система богослужебных цветов складывалась постепенно. В позднюю византийскую эпоху, по свидетельству святителя Симеона Солунского, за богослужением использовалось всего два цвета — белый и пурпурный. Белое облачение надевали в воскресные и великие праздники, а также при крещении и отпевании. Багряное преобладало в дни постов и в праздники, посвященные Кресту Господню.

Сегодня же Русская Православная Церковь использует гораздо более разнообразную палитру. Она охватывает семь основных цветов спектра, как семь лучей Божественного света.

При этом белый цвет, который их объединяет, напоминает о словах Иоанна Богослова о «радуге вокруг престола».

Что в православии означает белый цвет

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: Getty Images / SOPA Images / Contributor

Белый цвет занимает особое место в богослужебной традиции. Он символизирует Божественный свет, чистоту, святость и радость.

Белые облачения чаще всего используются в великие Господские праздники — Рождество Христово, Крещение (Богоявление), Сретение, Вознесение и Преображение. Также белый цвет нередко используется в таинствах Крещения и Венчания как знак новой жизни и чистоты.

В некоторых приходах белый может использоваться и на отпеваниях как символ надежды на воскресение и вечную жизнь, хотя единой обязательной практики здесь нет.

Также белый цвет традиционно связан с праздниками Ангелов и Небесных сил.

Что в православии означает красный цвет

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: Getty Images / SOPA Images / Contributor

Красный (или темно-красный, багряный) цвет связан прежде всего с Пасхой Христовой и радостью Воскресения. В Светлую седмицу богослужения часто совершаются в красных облачениях как символ торжества жизни над смертью.

В то же время красный цвет в православной традиции связан и с мученичеством — он напоминает о крови святых, пострадавших за веру. Поэтому его также используют в дни памяти мучеников.

Таким образом, красный объединяет в себе две символики — радость Пасхи и жертвенное свидетельство веры.

Что в православии означает золотой цвет

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Иванов

Золотой цвет — один из наиболее распространенных в богослужебной практике. Он символизирует славу, величие и свет Божественного Царства.

Чаще всего золотые облачения используются в воскресные дни и в периоды, когда не установлено особых цветовых предписаний. Воскресенье в православной традиции воспринимается как «малая Пасха», поэтому золотой цвет подчеркивает радость Воскресения Христова.

Также он широко используется в дни памяти пророков, апостолов, святителей и других святых.

Что в православии означают голубой и синий цвета

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Голубой цвет в православной традиции связан с образом неба и считается символом чистоты и особой благодати.

Он особенно часто используется в Богородичные праздники — Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение и Покров. Однако строгого единообразия нет: в некоторых приходах могут использоваться и белые облачения.

Голубой цвет подчеркивает особое почитание Богородицы и ее духовную чистоту.

Что в православии означает зеленый цвет

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Зеленый цвет символизирует жизнь, обновление и действие Святого Духа.

Он традиционно используется в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) и в День Святого Духа. Также зеленые облачения могут использоваться в праздники, связанные с преподобными — подвижниками монашества.

Кроме того, зеленый цвет иногда используется в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), хотя эта традиция может отличаться в разных епархиях.

Что в православии означает фиолетовый цвет

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Фиолетовый цвет символически соединяет в себе покаянную строгость и напоминание о крестных страданиях Христа.

Он широко используется в период Великого поста как знак покаяния, смирения и духовного сосредоточения.

Также в богослужебной практике используются темно-красные оттенки в дни, связанные с Крестом Господним — например, в праздник Воздвижения Креста и в Крестопоклонную неделю.

Что в православии означает черный цвет

Что означают цвета в православии: символика, праздники. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Черный цвет в православной традиции связан прежде всего с покаянным настроением и постом.

Он может использоваться в будние дни Великого поста в некоторых традициях, однако не является обязательным для всей Русской Православной Церкви. Во многих храмах вместо черного чаще используется фиолетовый.

Черный цвет также традиционно связан с монашеским облачением, символизируя отказ от мирской суеты и сосредоточенность на духовной жизни.