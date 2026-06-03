Бобби, Зита и Гита: что стало с актрисами Болливуда, которых обожал весь СССР

Для советских зрителей Болливуд был отдельной вселенной. Здесь добро всегда побеждало зло, любовь преодолевала любые препятствия, а песни и танцы превращали даже самые драматичные истории в настоящий праздник.

Хема Малини, Шридеви, Рекха, Димпл Кападия — эти актрисы были кумирами миллионов. Их красотой восхищались, им подражали, а фильмы с их участием пересматривали снова и снова. Но что произошло с легендами индийского кино спустя десятилетия? Как сложились их судьбы — в материале 5-tv.ru.

«Зита и Гита» — актриса Хема Малини

Кадр из фильма «Зита и Гита», режиссер Рамеш Сиппи, 1972 г.; www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav

«Как ты смеешь искать защиты у той, чьи слезы тебя никогда не трогали?!»

Хема Малини родилась в 1948 году в обеспеченной семье. Мама девочки работала продюсером, что способствовало раннему интересу дочери к искусству. Малини занималась музыкой и танцами, впервые появилась на экране в эпизодической роли в 15 лет, а в Болливуд пришла в 20 лет.

Эпизодические роли дома, в штате Тамилнад, были ей обеспечены, а вот в Болливуд ей пришлось пробиваться, по некоторым данным, из-за сильного южноиндийского акцента. Все изменилось, когда для фильма «Sapno Ka Saudagar» (в переводе «Продавец мечты») с известным актером, а в дальнейшем и режиссером, Раджем Капуром понадобилась девушка на роль цыганки, при этом умеющая пластично танцевать. Хема блестяще справилась и сразу начала получать новые предложения от режиссеров. Правда, поначалу только в амплуа романтичной и нежной девушки, преданной жены.

Сама Малини предпочитала более прогрессивные роли, раскрывающие сильные стороны женщин. Ее волновала тема неравенства в индийском обществе, и вскоре актриса смогла внести свой вклад в борьбу со стереотипами. А после фильма «Месть и закон» (Sholay), где Малини сыграла лихую возницу конной повозки Басанти, сотни индианок решились освоить эту профессию, хотя раньше такая работа для женщины в Индии считалась предосудительной.

На съемочной площадке Хема познакомилась с актером Дхармендрой. Сначала она отвергала ухаживания женатого мужчины, у которого, к тому же, уже было двое детей от первого брака, но тот сумел убедить ее в серьезности своих намерений и пообещал, что ради их отношений ей не придется жертвовать карьерой. В 1970–1980-е годы Малини добилась огромной популярности, сопоставимой со славой супруга.

Она остается востребованной даже сейчас, в 77 лет. Помимо актерской работы, она срежиссировала два полнометражных фильма (а также один телесериал), а сама сниматься последний раз появилась на экране в 2020 году в мелодраме «Острый перец в Шимле» (Shimla Mirchi). Ее дочери также связали жизнь с кино, продолжив семейную династию.

В начале 2000-х Хема вместе с мужем занялась политикой и в 2011–2012 годах была членом верхней палаты парламента Индии (Раджья Сабха) при поддержке Индийской народной партии, а в 2010–2011 годах стала ее генеральным секретарем.

В разное время она была уважаемым членом парламента и почетным ветераном индийского кинематографа. Она продолжает выступать за права индийских женщин и отстаивать позицию в партии. Судя по последним новостям, Малини развивает свою сольную карьеру: выступает на благотворительных концертах с песнями из фильмов, где снималась.

«Бобби» — актриса Димпл Кападия

Кадр из фильма «Бобби», режиссер Радж Капур, 1973 г.; Prodip Guha/Getty Images

«Королева моих грез, когда же ты придешь?»

Актриса родилась в 1957 году в семье богатого бизнесмена. Мечтой блистать в кино Димпл Кападия загорелась еще в детстве. В 16 лет ее заметил на обложке журнала режиссер Радж Капур и пригласил на главную роль.

Один из самых популярных в СССР фильмов Раджа Капура «Бобби» превратил шестнадцатилетнюю Кападию в настоящую звезду. Фильм принес молодой актрисе международную известность и награду Filmfare Award за лучшую женскую роль, а ее образ с блузкой в горошек начали копировать все индийские модницы.

После оглушительного успеха на Кападию обратил внимание популярнейший актер Раджеш Кханн. В 1973 году они поженились. По настоянию мужа подающая большие надежды Кападия была вынуждена бросить съемки. Она родила двоих дочерей и посвятила себя семье.

Брак оказался непростым: в 1984 году супруги расстались (официально развод оформлен не был). После долгого перерыва, длившегося 11 лет, Кападия вернулась на экраны и вполне успешно. За роль в фильме «Саагар» (1985) она получила Filmfare Award во второй раз. В 2020 году Димпл появилась в фильме Кристофера Нолана «Довод», сыграв эпизодическую роль индийской бизнесвумен.

Сейчас актрисе 68 лет, и она все еще не отказывается от съемок. Она играет эпизодические роли, часто снимается в образе матери. О Кападии пишут в индийских газетах как о юной звезде, засиявшей и рано потухшей, но нашедшей в себе силы вернуться в кино. Обе ее дочери (Твинкл и Ринке) тоже стали актрисами, но повторить популярность матери им не удалось.

«Амар, Акбар, Антони» — актриса Парвин Баби

Кадр из фильма «Амар, Акбар, Антони», режиссер Манмохан Десаи, 1977 г.; Giorgio Ambrosi/Getty Images

Парвин Вали Мохаммад Хан Баби родилась 4 апреля 1949 года в Джунагадхе, Гуджарат. В 1972 году она начала карьеру модели, а уже через год, в 1973-м, дебютировала в кино в картине «Черитра».

За 13 лет она снялась во множестве фильмов, среди которых «Стена», «Амар, Акбар, Антони», «Дусра Адми» и «Сун Мери Лайла». В этот период она считалась одной из самых гламурных див Болливуда и иконой стиля в Индии.

В 1976 году Парвин стала первой индийской актрисой, появившейся на обложке журнала Time. Но уже через пару лет ее стали часто увозить со съемок в истерике — и нет, не бешеная популярность вскружила Баби голову.

В конце 1970-х у актрисы диагностировали параноидальную шизофрению, и она вынуждена была оставить кино и Индию в разгар своей карьеры. Парвин долго лечилась в различных зарубежных клиниках и вернулась на родину лишь в 1998 году. Сама она отрицала свой диагноз, заявляя, что это заговор киноиндустрии и СМИ, направленный на то, чтобы очернить ее.

20 января 2005 года актриса скончалась в полном одиночестве. Причиной смерти стали полиорганная недостаточность и осложнения, вызванные диабетом, при этом у нее была обнаружена гангрена стопы. Последние дни актриса не могла ходить.

В 2025 году появилась информация, что Netflix планирует снять биографический сериал о жизни Парвин Баби. Главную роль может исполнить актриса Трипти Димри, а режиссером проекта выступит Шонали Бозе. Сообщается, что съемки должны начаться весной 2026 года.

«Родной ребенок» — актриса Шридеви

Кадр из фильма «Родной ребенок», режиссер Виджай Садана, 1987 г.; www.globallookpress.com/Hindustan Times

«Вы мне мешаете, я обойдусь без ваших советов! Ведь стряпня не мужское дело!»

Шридеви родилась 13 августа 1963 года и начала сниматься уже в четырехлетнем возрасте. Всего за свою карьеру актриса снялась в порядке 300 фильмов и получила несколько премий, включая правительственную награду Индии «Падма Шри». В Советском Союзе ее узнали по лентам «Подарок», «Огонь и пламя» и «Родной ребенок».

В 1996 году Шридеви вышла замуж за продюсера Бони Капура и оставила кино на шесть лет. Актриса посвятила это время семье, родила двух дочерей, а также воспитывала двух пасынков — Арджуна и Аншулу Капур, детей мужа от первого брака.

В кинематограф она все же вернулась. Вначале снималась в ситкомах и телевизионных передачах, потом стала получать и роли в фильмах.

В 2017 году Шридеви сыграла в фильме «Мама», который стал 300-м в ее карьере. Последней ее работой стала картина «Ноль» (фильм вышел уже после смерти актрисы).

В 2018 году актриса трагически погибла на свадьбе своего племянника в Дубае. Официальная версия — несчастный случай. Предполагалось, что Шридеви потеряла сознание, когда принимала ванну, и захлебнулась. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Родственники актрисы заявили, что она никогда не злоупотребляла спиртным.

«Жажда мести» — актриса Бханурекха (Рекха) Ганешан

Кадр из фильма «Жажда мести», режиссер Ракеш Рошан, 1988 г.; www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav

«Тебе доводилась видеть лишь одно лицо женщины… Лицо сияющее любовью, а приходилась ли тебе видеть ее второе лицо, лицо женщины, оскорбленной в своих самых святых чувствах?!»

Бханурекха Ганешан родилась 10 октября 1954 года в городе Мадрас — ныне Ченнаи.

Ее мать, Пушпавалли, была актрисой кино на телугу, а отец, Джемини Ганешан, — звездой тамильского кино. Родители не были в официальном браке, и отец ушел из семьи, когда девочка была еще совсем маленькой. Решение подтолкнуть Бханурекху продолжить творческую династию осталось за ее мамой.

С самого детства девочка привыкла к съемочной площадке. Ей было около 12 лет, когда по настоянию матери она впервые появилась на экране в фильме на телугу «Рангхула Ратнам» (1966). Дебют в Болливуде состоялся в 1970 году с фильмом «Дождливая осень».

Чтобы полностью посвятить себя карьере, Рекха бросила школу: часами учила сценарии, грустила, что не может исполнить мечту стать стюардессой и гулять с одноклассниками. Для съемок в кино на хинди ей пришлось выучить этот язык — она упорно занималась и вскоре прекрасно им овладела.

Роль в фильме «Красавица» (1980) принесла ей первую премию Filmfare в номинации «Лучшая женская роль», а роль куртизанки в фильме «Дорогая Умрао» (1981) — Национальную кинопремию Индии. Вторую премию Filmfare Рекха получила в 1988 году за роль в фильме «Жажда мести».

Сейчас Рекхе 71 год. За свою долгую карьеру она снялась более чем в 180 фильмах на разных языках: хинди, тамильском, телугу и бенгали. Она по-прежнему считается одной из величайших актрис в истории индийского кино. Однако личная жизнь звезды сложилась трагично. В 1990 году она вышла замуж за бизнесмена Мукеша Агарвала, но брак продлился чуть больше года.

В 1991 году, когда Рекха была на съемках за границей, ее муж покончил с собой, оставив записку: «Не вините никого». Эта трагедия принесла актрисе волну травли в прессе, где ее обвиняли в случившемся и даже навесили ярлык «Национальной ведьмы».

Рекха так и не решилась выйти замуж во второй раз и сегодня живет в Мумбаи со своим племянником. Последнее упоминание о ней в новостях было в декабре 2025 года — тогда актриса отказалась сделать селфи с поклонницей в аэропорту, оттолкнув ее, а потом сразу же стала мило позировать папарацци. Этот инцидент вызвал в соцсетях волну сравнений с другой индийской актрисой, Джаей Баччан.