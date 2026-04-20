The Guardian: украинские боевики массово сталкиваются с наркозависимостью

Боевики ВСУ все чаще страдают от злоупотребления психоактивными веществами на фоне посттравматического стрессового расстройства. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным специализированной клиники при Киевской городской клинической больнице № 10, проблема наркомании в армии стала «серой зоной». О ней знают многие, но предпочитают молчать.

Руководитель реабилитационной программы Олег Олишевский отметил, что боевики используют сильнодействующие средства, чтобы справиться с тревогой.

Исследование украинской благотворительной организации «100% Жизни» показало пугающую статистику. Более трети из тысячи опрошенных боевиков употребляли амфетамины хотя бы раз в месяц.

Каждый пятый признался в использовании рецептурных препаратов, а около 15% принимают опасные синтетические наркотики.

В условиях острой нехватки живой силы украинское командование вынуждено идти на компромиссы, иногда отправляя боевиков обратно на фронт до завершения полного курса лечения.

Многие ВСУшники рассказывают, что достать запрещенные вещества не составляет труда. Их заказывают через государственную почтовую службу или забирают из «закладок», координаты которых получают в мессенджерах.

Часто зависимость обостряется во время отдыха в тылу, когда боевики пытаются «отключиться» от тяжелых воспоминаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.