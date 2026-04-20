«Был сыном полка»: летчик Кирсанов рассказал о службе в годы Великой Отечественной войны

В 11 лет мальчик стал помогать матери на работе в батальоне аэродромного обслуживания.

Ветеран ВОВ Виктор Кирсанов: подростком отвечал за снабжение и связь летчиков

Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Кирсанов, будучи 11-летним мальчишкой, был сыном полка. Об этом ветеран рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере военной драмы «Литвяк» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«В армии во время войны я был сыном полка, батальона аэродромного обслуживания. Те воинские части были специальные, которые обслуживали те полки, в которых были летчики. У летчиков было только самолет, механики и все. Еда, одежда, где поспать, где поесть, где боеприпасы — все на нас лежало. Я был на телеграфе. Вместе с девчонками дежурили», — вспоминал ветеран.

Виктор Кирсанов родился 25 июля 1932 года. В феврале 1942 года на фронте погиб его отец, Иван Кирсанов. Мать Александра работала в батальоне аэродромного обслуживания. Зимой 1943 года к ней присоединился и сын.

Виктор Кирсанов принимал участие в обороне Ленинграда, освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, штурме города-крепости Кенигсберга (ныне Калининград).

После окончания войны стал летчиком-испытателем. Он был награжден орденами: Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Ветеран труда».

