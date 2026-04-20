«Воспитанная тигрица»: как удалось избежать трагедии в ростовском цирке

О шокирующем финале циркового представления в Ростове-на-Дону. Следователи проводят проверку организаторов шоу, во время которого одна из тигриц оказалась в зрительном зале. Родители с детьми, которые не успели выбежать, были на волоске от смерти. Но до последнего сохраняли хладнокровие.

И только грамотные действия дрессировщика помогли не допустить трагедии. С теми, кто мог оказаться в пасти у тигра, встретился корреспондент «Известий Борис Карягин.

Боясь сболтнуть лишнего, работники цирка убегают от журналистов. Вход закрыт и для посетителей, и для СМИ. Шапито какое-то.

— А как все было, расскажите?

— Я не могу, у меня ребенок.

Артистов можно понять: тигрица сбегает не каждый день. Защитная сетка, которая отделяет зрителей от хищников, упала прямо во время номера.

Животные стали метаться из стороны в сторону. Одна из кошек перепрыгнула через ограждение — прямо в зрительный зал.

«Пару минут, пока дрессировщик не оказался в зале, тигр просто ходил между рядами. Родители переживали за своих детей, поэтому стали просто в панике выбегать на улицу», — рассказала очевидица.

Выбежали те, кто был ближе всех к выходу, остальные же старались не шевелиться и не дышать. К некоторым тигрица подходила вплотную. Родители заслоняли детей.

Обошлось. То ли тигрица оказалась воспитанной, то ли дрессировщик вовремя подошел.

— Все, уже половина зала ушло. Мы домой пока, наверное, пойдем, а там поглядим.

Поймать кошку сразу не получилось. Она, по словам очевидцев, выбежала на улицу и забилась под фуру. Выманивали хищницу мясом, а после загоняли в вольер. Обошлось без пострадавших.

— И просто до меня доходит та ситуация, которая случилась. А если бы все три тигра выбежали? Это просто нет слов. Одни маты в голове.

Выступление с тиграми должно было стать заключительным в программе. По некоторым данным, нашлись две принципиальные зрительницы, которые не только не испугались, но и отказались покидать шатер, пока не увидят номер целиком. Так что артистам пришлось опять выводить больших кошек на сцену.

Сразу после этого цирк временно закрылся.

«Этот цирк выездной, гастролирующий. Наш цирк, ростовский, закрыт на ремонт, и все гастроли происходят за счет приезжих трупп. «, — отметил корреспондент.

Должно быть, не просто перемещать декорации, реквизит и вольеры с животными. В среднем самка амурского тигра весит 140 килограммов. Это, по сути, чистые мышцы.

«Увидев, что барьер упал, он попытался следовать своим инстинктам. Оказался за его пределами, увидел много людей. И заметался, попытался покинуть помещение», — сказал генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В стрессовых ситуациях многое зависит от характера и темперамента животного. По словам дрессировщиков, тигрица проявила свою воспитанность.

«Животное с нормальной психикой, оно уравновешено, оно правильно воспитано, оно до конца не стрессануло, хотя был стресс, но никто не пострадал, потому что животное выращено в хорошем состоянии, с добротой, с любовью», — рассказал заслуженный артист России, дрессировщик львов Владислав Гончаров.

Вероятно, это будет учитываться, когда следователи придут в цирк. После случившегося прокуратура и Следственный комитет начали проверку. И вряд ли артисты уедут из города до ее конца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.