Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица

Если страны в будущем придут к мирному соглашению, то все юридические документы должны подписываться исключительно с законными представителями Киева.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин назвал вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве президента Украины крайне важным в связи с тем, что срок его полномочий истек еще два года назад. Об этом российский лидер заявил во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства также обратил внимание на то, что дискуссии о проведении президентских выборов на Украине, которые активно велись ранее, сейчас полностью прекратились.
«Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет?» — задался вопросом российский лидер.
Президент также подчеркнул, что если Россия и Украина в будущем придут к мирному соглашению, то все юридические документы должны подписываться исключительно с законными представителями Киева.
«Это не каприз наш — любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода. Это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции и основного закона страны-партнера», — пояснил Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Ключевые события ПМЭФ приходятся на 4 и 5 июня. Одним из главных мероприятий становится пленарное заседание, в котором участвуют президент РФ Владимир Путин, главы государств, министры и руководители крупнейших компаний.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 4 июн
- «Его дед в гробу, наверное, перевернулся»: Путин о перезахоронении нацистов на Украине
- 4 июн
- Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире
- 4 июн
- «Какой смысл?» — Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО
- 4 июн
- «Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии
- 4 июн
- Банк «РОССИЯ» и ПАО «РусГидро» расширяют финансовое сотрудничество
- 4 июн
- «Очень хорошие»: Путин об отношениях России с Азербайджаном
- 4 июн
- Путин призвал ЕС склонить Киев к договоренностям, достигнутым в Анкоридже
- 4 июн
- «Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
- 4 июн
- Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
- 4 июн
- «Наши друзья»: Путин объяснил, зачем Россия подарила Казахстану тигров
Читайте также
64%
Нашли ошибку?