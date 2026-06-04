Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 56 0

Если страны в будущем придут к мирному соглашению, то все юридические документы должны подписываться исключительно с законными представителями Киева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Президент России Владимир Путин назвал вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве президента Украины крайне важным в связи с тем, что срок его полномочий истек еще два года назад. Об этом российский лидер заявил во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства также обратил внимание на то, что дискуссии о проведении президентских выборов на Украине, которые активно велись ранее, сейчас полностью прекратились.

«Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет?» — задался вопросом российский лидер.

Президент также подчеркнул, что если Россия и Украина в будущем придут к мирному соглашению, то все юридические документы должны подписываться исключительно с законными представителями Киева.

«Это не каприз наш — любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода. Это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции и основного закона страны-партнера», — пояснил Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Ключевые события ПМЭФ приходятся на 4 и 5 июня. Одним из главных мероприятий становится пленарное заседание, в котором участвуют президент РФ Владимир Путин, главы государств, министры и руководители крупнейших компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
ПМЭФ 2026
4 июн
«Его дед в гробу, наверное, перевернулся»: Путин о перезахоронении нацистов на Украине
4 июн
Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире
4 июн
«Какой смысл?» — Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО
4 июн
«Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии
4 июн
Банк «РОССИЯ» и ПАО «РусГидро» расширяют финансовое сотрудничество
4 июн
«Очень хорошие»: Путин об отношениях России с Азербайджаном
4 июн
Путин призвал ЕС склонить Киев к договоренностям, достигнутым в Анкоридже
4 июн
«Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
4 июн
Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
4 июн
«Наши друзья»: Путин объяснил, зачем Россия подарила Казахстану тигров
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
22:54
«Его дед в гробу, наверное, перевернулся»: Путин о перезахоронении нацистов на Украине
22:35
Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире
22:33
«Какой смысл?» — Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО
22:30
«Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии
22:23
Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Украинский след и криминал: появились новые детали пропажи семьи Усольцевых
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео