Жили недолго и несчастливо: грузовик раздавил молодоженов спустя сутки после свадьбы

В Индии грузовик раздавил молодоженов спустя сутки после свадьбы

В Индии молодоженов сбил грузовик на следующий день после свадьбы. Об этом сообщило издание NDTV.

Жертвами страшной аварии стали 25-летний Вирендра Шакья и его супруга Раджешвари. Вместе с ними погибли 50-летняя мать жениха и еще одна родственница. Все четверо находились в салоне малогабаритного транспортного средства — авторикши, которая в момент аварии была припаркована у обочины рядом с магазином.

Причиной трагедии стала потеря управления водителем грузовика, перевозившего корма для птиц. По не установленным причинам машина на большой скорости начала приближаться к стоявшей рикше и в итоге опрокинулась прямо на нее, буквально раздавив транспортное средство весом многотонного груза.

В этот момент водитель авторикши и младшая сестра погибшего, 19-летняя Бхурия, отошли в магазин, что спасло им жизнь. Очевидцы происшествия бросились на помощь пострадавшим, пытаясь извлечь людей из-под завалов, однако масса грузовика и обломков оказалась критической. Для того, чтобы вытащить тела погибших из-под обломков, понадобился бульдозер.

В момент трагедии семья направлялась домой после завершения свадебных обрядов. Выжившая сестра погибшего должна была в тот же день отпраздновать собственную помолвку в другой деревне, однако из-за гибели брата и матери радостное событие было отменено. Теперь девушка вместе с выжившими близкими занимается организацией четырех похорон.

