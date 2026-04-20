«Крайне маловероятно»: Трамп сомневается в продлении перемирия с Ираном

Трамп заявил о нежелании продлевать перемирие с Ираном

Временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с агентством Bloomberg.

«Крайне маловероятно, что я продлю его (временное перемирие. — Прим. ред.)», — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что его не заставят «поспешно заключить невыгодную сделку» с Ираном, так как в распоряжении Вашингтона «все время мира». Кроме того, сегодня в интервью телеканалу PBS глава Белого дома заявил о намерении США применить множество бомб против исламской республики, если соглашение о прекращении огня не будет продлено.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля, когда США и Израиль начали обстреливать исламскую республику В результате атак в Иране погибли более трех тысяч человек. В ответ Тегеран ударил по территории Тель-Авива и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Двухнедельное перемирие было объявлено 8 апреля, однако попытки дипломатов найти пути решения конфликта на переговорах в Исламабаде не принесли результатов.

