«Я возвращаюсь на сцену»: Ольга Бузова получила роль в театральной постановке
Артистка раскрыла тайну, которую держала почти год.
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalya
Ольга Бузова получила роль в театральной постановке
Певица Ольга Бузова получила роль в театральной постановке и выйдет на сцену МГАТ «Русская песня» под руководством народной артистки РФ Надежды Бабкиной. Телеведущая исполнит образ Людочки в спектакле «Покровские ворота», созданном по пьесе Леонида Зорина.
О такой новости артистка сообщила в социальных сетях, подчеркнув, что возвращается на театральную сцену после длительного перерыва.
«Я возвращаюсь на театральную сцену! Настало время открыть вам тайну, которую мы хранили с Надеждой Георгиевной около года. Я буду играть с лучшей партнершей на сцене Театра „Русская песня“. Спасибо за доверие и веру. В спектакле „Покровские ворота“ я предстану в образе Людочки. До встречи, любимый зритель. В предвкушении и в подготовке», — поделилась Бузова.
В театре отметили, что спектакль давно полюбился публике. Он переносит зрителей в атмосферу московской коммунальной квартиры 1950-х годов. Постановка сочетает в себе элементы эстрады, музыкальные номера и ярко прописанные характеры героев. По словам представителей театра, участие Бузовой позволит по-новому взглянуть на знакомую историю.
Сама Надежда Бабкина появится на сцене в роли Маргариты Павловны. Это не первое сотрудничество артисток — весной 2025 года они вместе выпустили композицию «Made in Russia».
Подготовка к премьере уже идет: состоялись первые репетиции, в ходе которых актрисы разбирали сцены и работали над образами персонажей. Первый показ спектакля с участием Бузовой запланирован на 25 апреля.
- 20 апр
- Чем пахнут знаменитости: любимые духи актрис, певиц и президентов
- 19 апр
- Чекалина посадили, Лерчек борется за жизнь, а Бузова призналась в любви Киркорову: главные новости шоу-бизнеса
- 17 апр
- Джигурда орет, но фотографируется, Крид грубит, а Шура — скромняга: как ведут себя звезды в обычной жизни
- 15 апр
- «Филиппа я люблю»: Бузова рассказала про отношения с Киркоровым
- 14 апр
- «Берет то, что хочет»: Бузова про Инстасамку, с которой они вместе записали трек
- 13 апр
- Ольга Бузова призналась в проблеме, которая преследует ее годами
- 8 апр
- Надавил на больное: Тарасов неожиданно отреагировал на беременность Бузовой
- 6 апр
- «Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
- 4 апр
- Ольга Бузова подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире
- 28 февр
- «Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
44%
