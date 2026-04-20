Спасение экологии: на Чукотке пять судов поднимут с 12-метровой глубины

На Чукотке пять затонувших судов поднимут с 12-метровой глубины

Единственная компания согласилась заняться подъемом пяти затонувших объектов в заливе Креста рядом с поселком Эгвекинот в Чукотском автономном округе. Об этом сообщило издание ИА «Чукотка» со ссылкой на региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Работы оценили в 86 миллионов рублей, выполнять их будет ООО «Дальспецснаб» из Южно-Сахалинска в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в нацпроект «Экологическое благополучие».

Непростая задача

Речь идет о трех старых баржах и фрагментах двух судов. Два судна ушли под воду еще в 1989 году во время шторма. В прошлом году объекты обследовали водолазы из Санкт-Петербурга, после чего подготовили план подъема.

Как отметил представитель подрядчика, конструкции находятся на значительной глубине — около 12 метров — и частично погружены в донный грунт, что значительно усложняет задачу.

Работа на скорость

Поднимать их планируют необычным способом: конструкции будут вытаскивать к берегу по дну, фактически «горизонтально». Для этого в корпусах прорежут технологические отверстия, через которые протянут тросы или цепи.

Крупные фрагменты, находящиеся под водой, предстоит разделить на части. По данным обследования, одно из судов сильно разрушено коррозией, поэтому работы начнут именно с него, чтобы сразу справиться с наиболее сложным объектом.

Старт операции намечен на начало июля, завершить ее необходимо до 24 декабря. Технику и оборудование доставят в Эгвекинот с первыми судами навигации 2026 года.

Планы до 2030 года

Всего в регионе до 2030 года предстоит поднять девять затонувших объектов. Помимо пяти, запланированных на текущий год, в 2028-м работы продолжатся в бухте Эмма, где займутся еще тремя судами, а к 2030 году планируется ликвидировать один объект в бухте Угольная.

Экологическая ситуация в регионе

При этом проблема накопленного экологического вреда в округе не ограничивается затонувшими судами. На территории Чукотки с советских времен скопилось более 80 тысяч тонн металлолома, в основном в виде старых бочек из-под горюче-смазочных материалов.

По данным регионального департамента, с 2017 года удалось собрать и отправить на переработку около 22 тысяч тонн металла, включая поднятые со дна суда.

Сам проект «Генеральная уборка» реализуется в округе уже третий год: в 2023 году были проведены обследования, а в 2024-м со дна подняли три судна общей массой около 150 тонн. На эти цели направили 67 миллионов рублей из регионального бюджета, позже компенсированных федеральной субсидией.

Масштаб проекта

В целом по Дальнему Востоку к 2030 году в рамках этой программы планируется утилизировать более 70 затонувших судов. Проект направлен на ликвидацию накопленного экологического ущерба и включает не только подъем кораблей, но и очистку территорий от свалок, заброшенных промышленных объектов и других источников загрязнения.

