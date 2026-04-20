Долги за коммуналку могут начать списывать онлайн

Эфирная новость 60 0

Решение суда для этого не понадобится.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России хотят списывать долги за коммуналку онлайн — без решения суда. Как выяснили «Известия», такой законопроект готовит Минстрой. Эксперимент по онлайн-взысканию уже проходит почти в 20 регионах. Если его признают успешным, практику распространят на всю страну, а процесс автоматизируют.

Вся информация о просроченных квитанциях, а также о погашении задолженности будет отображаться на Госуслугах. По данным аналитиков, из-за неплательщиков в сферу ЖКХ не поступило около полутора триллионов рублей.

Ранее директор одной из управляющих компаний Ален Лебедев рассказал, как правильно проверять квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, сначала нужно отделить текущие начисления от перерасчетов, доначислений, задолженности и пеней, затем по каждой услуге проверить объем потребления и сверить его с показаниями приборов учета, а также посмотреть тариф и расчетный период.

Эксперт отметил, что наибольшую путаницу вызывают начисления, связанные с содержанием общего имущества, корректировками прошлых периодов, задолженностью и пенями. В одной квитанции можно увидеть и текущие платежи, и перерасчеты, и доначисления, поэтому одинаковый рост суммы в двух квитанциях может иметь разную природу. Немалая часть платежа может приходиться на коммунальные услуги в пользу ресурсоснабжающих организаций, а не только в управляющую компанию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
Последние новости

0:15
23:55
23:45
23:35
23:15
22:57
Сейчас читают

Интересные материалы

