В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Диана Кулманакова
Женщина по заданию украинских спецслужб пыталась пронести мощное взрывное устройство к ведомственному объекту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

В Пятигорске силовики предотвратили террористический акт, который планировался украинскими спецслужбами в отношении одного из объектов силовых ведомств. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

События развернулись непосредственно возле здания, принадлежащего правоохранительным органам Ставропольского края. В ходе оперативных мероприятий была задержана женщина, имеющая гражданство Германии.

В ходе обыска у иностранки обнаружили рюкзак, в котором находилось готовое к применению взрывное устройство. Силовики отмечают, что подозреваемая действовала по прямому указанию Киева, а ее целью была дестабилизация обстановки в регионе и нанесение ущерба инфраструктуре силовых структур.

Представители спецслужб подтвердили, что вовремя предпринятые меры позволили избежать трагедии и жертв среди личного состава и мирного населения.

На данный момент задержанная находится под стражей, с ней проводят следственные действия для установления всех обстоятельств подготовки преступления.

Эксперты-криминалисты изучают содержимое рюкзака и тип использованной взрывчатки.

Последние новости

11:26
Транспортная инфраструктура повреждена в порту Туапсе после атаки дронов ВСУ
11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео