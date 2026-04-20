Известный по роли в «Звездном десанте» актер Патрик Малдун умер на 58-м году жизни

|
Дарья Корзина
Причиной смерти звезды стал сердечный приступ.

Фото: www.globallookpress.com/l89

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский актер Патрик Малдун скончался в возрасте 57 лет. Как сообщает издание Deadline, причина смерти — сердечный приступ. Информацию о трагедии подтвердила его сестра Шана Малдун-Заппа в интервью TMZ.

По словам родственников, трагедия произошла в тот момент, когда актер пошел принимать душ. Его не было в течение продолжительного времени. В результате актера нашли без сознания в ванной комнате. Смерть констатировали сотрудники скорой помощи, прибывшие на место.

Патрик Малдун родился 27 сентября 1968 года в Лос-Анджелесе. В молодости он проявил себя не только как актер, но и как спортсмен. Он учился в Университете Южной Калифорнии, где активно участвовал в футбольных состязаниях, защищая цвета команды «Троянцы». После окончания учебы Малдун начал свою карьеру в телеиндустрии.

Свою первую заметную роль актер получил в 1991 году, когда стал частью актерского состава популярного сериала «Спасенные звонком». Однако настоящую славу ему принесла роль Остина Рида в многолетнем телесериале «Дни нашей жизни», где он снимался в период с 1992 по 1995 годы и снова вернулся в проект в 2011–2012 годах.

Кроме того, Патрик Малдун снялся в нескольких других популярных телесериалах, включая культовый «Мелроуз Плейс», где он сыграл Ричарда Харта в третьем–пятом сезонах шоу. И конечно, многие помнят его по роли в фантастическом боевике «Звездный десант».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

