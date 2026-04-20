Полина Гагарина выступит на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

Светлана Стофорандова Журналист

Артистка исполнит как свои главные хиты, так и новые композиции.

Где пройдет концерт Полины Гагариной в июле

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

На главной сцене фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026, который пройдет 18 и 19 июля, выступит певица Полина Гагарина. Как сообщили организаторы мероприятия, артистка станет хедлайнером субботней музыкальной программы.

«Ее голос, сценическая харизма и безупречное мастерство давно сделали артистку не просто популярной исполнительницей, а настоящим феноменом отечественной сцены», — отметили организаторы фестиваля.

Зрителей ждут как главные хиты Гагариной, так и новые композиции. Кроме того, в воскресенье, 19 июля, на сцену выйдут певец Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры», которые закроют музыкальную программу фестиваля.

Помимо концертов, гостей мероприятия ждет масштабная спортивная программа. Впервые состоится марафон «1000 километров Игора Драйв», а также четвертый этап чемпионата RDS OPEN (всероссийских соревнований по дрифту. — Прим. ред.).

Кроме того, организаторы мероприятия подготовили выставку ретроавтомобилей, шоу-заезды сверхмощных прототипов машин для дрэг-рейсинга и множество зон для отдыха всей семьей.

Фестиваль пройдет на автодроме «Игора Драйв». Билеты доступны на официальном сайте. Дети до шести лет смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослых.

