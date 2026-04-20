В Сеуле курьер воровал чужие заказы с едой

В Сеуле полиция задержала работника службы доставки, который занимался мошенничеством, забирая заказы клиентов. Мужчина присваивал чужую еду, а вместо нее привозил украденные блюда из других ресторанов. Об этом сообщает телеканал SBS.

В один из выходных сержант полиции решила заказать еду. Получив доставку, они с мужем обнаружили, что в пакете не хватает нескольких позиций. Кроме того, название ресторана отличалось от того, где женщина делала заказ. Сам курьер женщине показался внешне знакомым. Она вспомнила недавнее дело: кто-то под видом курьера воровал заказы. В ходе проверки она установила совпадения личности курьера и подозреваемого.

Сержант полиции предложила мужчине проехать в участок. По версии следствия, доставщик присваивал заказы, которые ему распределяла платформа, а клиентам отвозил пакеты с едой, украденной из других ресторанов.

Мужчина рассчитывал, что клиенты получат компенсацию в виде денег или новых блюд в случае, если заказ до них не доедет. На допросе курьер заявил, что якобы выкидывал заказанную еду. На него завели дело о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как мошенники используют двойную схему обмана. Аферисты звонят по несколько раз, надеясь получить доступ к чужому аккаунту.

