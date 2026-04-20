Суд назначил Моргенштерну* крупный штраф за неисполнение обязанностей иноагента

Элина Битюцкая
Артист не явился на процесс.

Моргенштерна* оштрафовали за что

Суд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на семь миллионов рублей за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Дело рассматривалось заочно: артист не явился на процесс и уже несколько лет живет за пределами России. Ранее в ходе прений сторон государственное обвинение требовало для музыканта более сурового наказания в виде штрафа, превышающего 8,2 миллиона рублей, в то время как адвокат рэпера настаивал на его полном оправдании, указав на отсутствие в действиях подзащитного состава преступления.

Моргенштерн был включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 6 мая 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении рэпера возбудили уголовное дело после того, как он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности в качестве иноагента, но продолжил публиковать посты без соответствующей маркировки.

В январе 2025 года СК объявил рэпера Моргенштерна в международный розыск.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

