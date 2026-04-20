В Петербурге задержали пьяную компанию после падения женщины из окна

Дарья Орлова
Пострадавшая выжила и назвала причину случившегося, но детали вызывают вопросы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали троих человек после падения женщины с балкона. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, поводом для проверки стало сообщение от прохожей, которая обнаружила у дома на Комендантском проспекте лежащую на земле пострадавшую.

Прибывшие на место правоохранители нашли 34-летнюю жительницу Гатчинского района с множественными травмами. Женщину экстренно госпитализировали, ее состояние оценили как тяжелое.

Со слов пострадавшей, она упала не случайно — ее столкнули с балкона пятого этажа. После полицейские поднялись в квартиру, откуда, предположительно, произошло падение.

Внутри находились трое человек: 41-летняя неработающая женщина с судимостью, 36-летний безработный мужчина и 44-летний житель Тверской области, также ранее судимый. Всех задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении троих подозреваемых оформили административные протоколы за пьянство в общественном месте. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела — речь может идти о причинении тяжкого вреда здоровью или покушении на убийство.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

