Врачи в Москве спасли итальянского режиссера после инсульта

Итальянский актер и режиссер Клаудио де Мальо, госпитализированный в Москве после кровоизлияния в мозг, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.

По информации источников, де Мальо прибыл в Москву для проведения мастер-классов для студентов ГИТИСа. Вскоре после прибытия ему стало плохо, и он был срочно доставлен в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, требующее немедленного вмешательства.

«Ему стало плохо, приехала обычная московская скорая помощь. Врачи сразу поняли, что дело сложное. Доставили его Боткинскую больницу. Накануне Пасхи была проведена сложнейшая операция. Сейчас, когда все кончилось, мы можем сказать, что это настоящее чудо», — рассказал Григорий Заславский.

По словам ректора ГИТИСа, Клаудио де Мальо сам отметил, что московские врачи фактически подарили ему вторую жизнь.

В пресс-службе ГИТИСа выразили благодарность специалистам нейрохирургического отделения Боткинской больницы, отметив их высокий профессионализм и оперативность в критической ситуации.

