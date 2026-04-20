Сбежал от семьи? Мужчина спрыгнул с корабля во время круиза с родственниками

NYР: мужчина спрыгнул с корабля во время семейного круиза и пропал без вести

Пожилой пассажир круизного судна Carnival Splendor пропал без вести в открытом море неподалеку от берегов Австралии после того, как самостоятельно прыгнул за борт. Об этом сообщило издание The New York Post (NYР).

Пропавшему мужчине 70 лет. Он отправился в морское путешествие вместе со своими родственниками, которые первыми забили тревогу, когда не смогли обнаружить его в каюте или общественных зонах корабля. После обращения семьи к экипажу на борту была инициирована проверка, однако поиски внутри помещений не дали никаких результатов.

Проверка записей с камер наружного видеонаблюдения показала, что ночью турист по собственной воле перелез через защитные ограждения палубы и прыгнул в воду.

Представитель компании Carnival официально подтвердил данный факт, добавив, что перевозчик находится на связи со всеми компетентными государственными органами. В настоящее время оператор круиза намерен оказывать всестороннее содействие правоохранительным службам в проведении следственных действий.

Детальное разбирательство начнется сразу после того, как лайнер завершит свой текущий маршрут и вернется в порт Сиднея. На данный момент информации о том, удалось ли обнаружить тело пропавшего или спасти его, не поступало.

