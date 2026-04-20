«Так быть не должно»: Матвиенко предложила усложнить процедуру развода в России

Светлана Стофорандова
По ее словам, это поможет оградить детей от импульсивных решений родителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Расторжение брака в России не должно быть слишком простой процедурой, особенно если в семье есть дети. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Спикер Совфеда отметила, что во многих европейских странах бракоразводный процесс занимает годы. В то время как в России, по ее мнению, все происходит слишком быстро.

«Попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, и свободны. Так не может быть, так не должно быть», — сказала она.

Валентина Матвиенко уверена, что к сохранению семьи нужно подходить ответственнее, ведь от импульсивных решений родителей в первую очередь страдают дети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в паспорте не обязательно ставить штамп о разводе. Причина в том, что этот документ перестал быть единственным и полным источником информации о семейном положении.

