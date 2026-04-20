Взял с собой перекус: туриста из Таиланда задержали с сотней сэндвичей в багаже
Контрабандиста разоблачила собака по кличке Мерла.
В аэропорту Вашингтона сотрудники таможни задержали туриста из Таиланда, который пытался тайно провезти в США 100 сэндвичей со свининой. Об этом сообщило издание Bild.
Инцидент произошел во время стандартной проверки багажа в столичной авиагавани. Обнаружить крупную партию провизии помогла служебная собака породы бигль по имени Мерла.
Животное учуяло специфический запах еды и село рядом с подозрительным чемоданом, подав тем самым условный знак инспекторам. Служебные собаки проходят специальное обучение: они указывают на контрабанду без лая, чтобы не создавать лишнего шума и не привлекать внимание остальных пассажиров в терминале.
В ходе досмотра личных вещей мужчины представители правопорядка изъяли все незадекларированные бутерброды. Столь строгие меры связаны с жестким санитарным контролем на американской границе.
Ввоз мясной продукции из-за рубежа в США категорически запрещен из-за высокого риска распространения опасных заболеваний, в частности африканской чумы свиней. Подобные инциденты фиксируются таможенниками регулярно.
