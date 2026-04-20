ФСБ опубликовала кадры задержания готовивших теракт в Пятигорске иностранцев

ФСБ: в Пятигорске задержали двух готовивших теракт иностранцев

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали двух иностранных граждан, которые собирались устроить теракт в Пятигорске. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, одна из задержанных по поручению куратора украинских спецслужб должна была принести сумку со взрывным устройством на территорию объекта правоохранительных органов.

Женщина с 1995 года является гражданкой Германии. В Россию она приехала в 2022 году.

«В апреле в интернете со мной связался человек с выраженным украинским акцентом и предложил высокооплачиваемую работу. Я согласилась», — отметила задержанная.

Во время допроса второй задержанный рассказал, что прибыл в Россию в 2012 году. В апреле 2026 года он познакомился в интернете с участником «Исламского государства»* (ИГИЛ). По поручению этой организации мужчина должен был подорвать исполнительницу первого взрыва при помощи устройства на дистанционном управлении. Однако осуществить поручение не успел, так как был задержан. Свою вину мужчина признал.

* — признана террористической организацией в РФ и запрещена.