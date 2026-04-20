В Нижегородской области рухнул автомобильный мост
Движение транспорта на участке было перекрыто.
Фото, видео: Max/Арзамас 1578. Раньше всех.; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Автомобильный мост рухнул в Нижегородской области — образовался огромный провал. Сообщается, что никто не пострадал. На месте работают дорожные службы. Движение на этом участке полностью перекрыто.
Ранее 5-tv.ru писал, что мост также обрушился на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана. Инцидент произошел в районе населенного пункта Мамедкала. В связи с обрушением конструкции и поднятием уровня воды движение на участке было закрыто.
До этого в Каменске-Шахтинском на трассе М-4 в Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход. Машина пыталась проехать под сооружением с открытым кузовом. В результате мост рухнул прямо на проезжающие под ним автомобили.
Сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства произошедшего. Водителя самосвала доставили в центральную городскую больницу города Каменск-Шахтинский. Повреждения также получила встречная машина, но ее шофер не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?