В Нижегородской области рухнул автомобильный мост

Движение транспорта на участке было перекрыто.

Фото, видео: Max/Арзамас 1578. Раньше всех.; 5-tv.ru

Автомобильный мост рухнул в Нижегородской области — образовался огромный провал. Сообщается, что никто не пострадал. На месте работают дорожные службы. Движение на этом участке полностью перекрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что мост также обрушился на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана. Инцидент произошел в районе населенного пункта Мамедкала. В связи с обрушением конструкции и поднятием уровня воды движение на участке было закрыто.

До этого в Каменске-Шахтинском на трассе М-4 в Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход. Машина пыталась проехать под сооружением с открытым кузовом. В результате мост рухнул прямо на проезжающие под ним автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства произошедшего. Водителя самосвала доставили в центральную городскую больницу города Каменск-Шахтинский. Повреждения также получила встречная машина, но ее шофер не пострадал.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео