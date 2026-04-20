В Нижегородской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост рухнул в Нижегородской области — образовался огромный провал. Сообщается, что никто не пострадал. На месте работают дорожные службы. Движение на этом участке полностью перекрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что мост также обрушился на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана. Инцидент произошел в районе населенного пункта Мамедкала. В связи с обрушением конструкции и поднятием уровня воды движение на участке было закрыто.

До этого в Каменске-Шахтинском на трассе М-4 в Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход. Машина пыталась проехать под сооружением с открытым кузовом. В результате мост рухнул прямо на проезжающие под ним автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства произошедшего. Водителя самосвала доставили в центральную городскую больницу города Каменск-Шахтинский. Повреждения также получила встречная машина, но ее шофер не пострадал.

