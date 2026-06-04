Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос» после победы над Мартой Костюк

Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно пробилась в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros 2026), проходящего в Париже. В полуфинальном матче она не оставила шансов представительнице Украины Марте Костюк.

Поединок завершился в двух сетах — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На момент турнира Андреева занимает восьмую строчку мирового рейтинга, тогда как Костюк располагается на 15-м месте.

Для 19-летней россиянки этот успех стал первым выходом в финал турнира серии Большого шлема за всю карьеру. В решающем матче ей предстоит встретиться с победительницей игры россиянки Дианы Шнайдер и польской теннисистки Майи Хвалинской.

Кроме того, Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, сумевшей добраться до финала турнира Большого шлема. Последней этого достижения добивалась Анастасия Павлюченкова. Тогда россиянка остановилась в шаге от титула, уступив в финале чешской спортсменке Барборе Крейчиковой.

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