Дегтярев назвал героизмом выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2026

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 27 0

Атлеты заняли третье место в общекомандном зачете, несмотря на то, что их было всего шестеро.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии — это настоящий героизм. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Это героизм в чистом виде. Это вселило такой оптимизм в людей, дало надежду всем остальным — их вклад в этот процесс огромный», — подчеркнул министр.

Российские паралимпийцы сумели занять третье место в общекомандном зачете Паралимпиады-2026, имея в составе всего шесть человек. При этом сборные Китая и США, занявшие первые две строчки, представляли по 70–80 спортсменов.

Однако поездка на соревнования могла сорваться, так как власти Италии прямо перед стартом угрожали не выдать атлетам визы. Россия в этом случае решила действовать на опережение и отправила спортсменов в страну заранее, воспользовавшись полученными шенгенскими визами.

«Эти пакости мелкие, они влияют, конечно. Некоторые страны будут нам гадить. С этим бороться можно только напором и хитростью военной, что мы и делаем», — отметил Дегтярев.

Несмотря на все попытки сорвать участие сборной, российские спортсмены выступили под национальным флагом и гимном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия готовится выступить на Олимпийских играх-2028 полноценной национальной командой.

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