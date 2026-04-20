«Ближе всех к людям»: в Москве наградили представителей муниципалитетов

В Москве наградили представителей муниципалитетов

В Москве чествовали тех, кто решает проблемы на местах. На форуме «Малая Родина — сила России» наградили представителей муниципалитетов. Именно они приходят на помощь в жилищных или бытовых вопросах.

«Спасибо вам за самоотверженную службу, потому что это действительно служение. Наш президент не раз говорил, что из всех уровней, ветвей власти ближе всего к людям муниципальная служба. Это значит, что вы всегда напрямую с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.

Ранее директор одной из управляющих компаний Ален Лебедев рассказал, как правильно проверять квитанцию за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, сначала нужно отделить текущие начисления от перерасчетов, доначислений, задолженности и пеней, затем по каждой услуге проверить объем потребления, сверить его с показаниями приборов учета, а также посмотреть тариф и расчетный период.

