Выпускной в США обернулся потасовкой с полицией

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 35 0

Инцидент на вручении аттестатов привел к аресту четырех человек.

Выпускники и родители подрались с полицией в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церемония вручения дипломов в одной из средних школ США завершилась массовой потасовкой с участием выпускников, их родственников и сотрудников полиции. По данным New York Post, по итогам происшествия правоохранители задержали четырех человек.

Причиной конфликта стала ссора между одним из выпускников и другим молодым человеком. Полицейские оперативно вмешались в ситуацию и задержали предполагаемого зачинщика, однако дальнейшее развитие событий привело к эскалации конфликта.

По словам лейтенанта полиции города Керман Уила Баркома, в происходящее вмешались родственники участников инцидента.

Во время потасовки одна из выпускниц ударила полицейского. После этого девушка также оказала сопротивление при задержании. В результате правоохранители взяли под стражу четырех человек.

Двум несовершеннолетним предъявили обвинения в провоцировании драки. В отношении пожилого мужчины возбудили дело по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Еще одной задержанной женщине вменяют сопротивление сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей.

По информации американских СМИ, серьезных последствий для остальных участников церемонии удалось избежать. Выпускники, присутствовавшие на мероприятии, назвали случившееся неприятным эпизодом, который омрачил праздничный день.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом конфликте на птицефабрике в Ленобласти, в ходе которого пострадал 21 человек. Один из участников драки оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:40
«Категорически запрещено»: почему в доме Преснякова и Подольской нельзя петь
20:19
«У нее был роман»: вдовец пытается разгадать тайну спустя годы после смерти жены
20:00
Мат, драки и пьяные студенты: исповедь ночного вышибалы
19:43
Выпускной в США обернулся потасовкой с полицией
19:30
«Сломались»: женщина винит себя в разрушенных судьбах детей из-за своих отношений
19:15
Тополя цветут, собаки чихают: как помочь питомцу пережить сезон пуха

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Неизлечимо больная жена Петросяна оказалась на больничной койке: что случилось
Четыре человека отравились газом из-за голубя: что случилось
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео