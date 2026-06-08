Выпускной в США обернулся потасовкой с полицией

Церемония вручения дипломов в одной из средних школ США завершилась массовой потасовкой с участием выпускников, их родственников и сотрудников полиции. По данным New York Post, по итогам происшествия правоохранители задержали четырех человек.

Причиной конфликта стала ссора между одним из выпускников и другим молодым человеком. Полицейские оперативно вмешались в ситуацию и задержали предполагаемого зачинщика, однако дальнейшее развитие событий привело к эскалации конфликта.

По словам лейтенанта полиции города Керман Уила Баркома, в происходящее вмешались родственники участников инцидента.

Во время потасовки одна из выпускниц ударила полицейского. После этого девушка также оказала сопротивление при задержании. В результате правоохранители взяли под стражу четырех человек.

Двум несовершеннолетним предъявили обвинения в провоцировании драки. В отношении пожилого мужчины возбудили дело по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Еще одной задержанной женщине вменяют сопротивление сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей.

По информации американских СМИ, серьезных последствий для остальных участников церемонии удалось избежать. Выпускники, присутствовавшие на мероприятии, назвали случившееся неприятным эпизодом, который омрачил праздничный день.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом конфликте на птицефабрике в Ленобласти, в ходе которого пострадал 21 человек. Один из участников драки оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

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