«Сломались»: женщина винит себя в разрушенных судьбах детей из-за своих отношений

NYP: женщина винит себя в разрушенных судьбах детей из-за своих отношений

Иногда последствия токсичных отношений преследуют человека даже спустя годы после расставания. Женщина призналась, что до сих пор не может простить себе ошибки прошлого и уверена: ее абьюзивный роман разрушил жизни двух дочерей. Именно об этом она рассказала в письме в рубрику Dear Abby издания New York Post.

Пятнадцать лет рядом с абьюзером

Автор письма поделилась, что провела 15 лет в отношениях с мужчиной, который подвергал ее насилию. По ее словам, еще с детства она страдала от эмоциональных проблем, поэтому долго не могла решиться уйти.

«Я оставалась в этих отношениях гораздо дольше, чем должна была», — призналась женщина.

Она отметила, что постоянное психологическое давление отразилось не только на ней, но и на ее детях. Дочери росли в напряженной атмосфере и в подростковом возрасте решили покинуть дом.

Девочки ушли к отцам

Старшая дочь переехала к своему отцу в 16 лет, младшая — в 13. Однако, как считает женщина, там ситуация оказалась не лучше.

По ее словам, мужчины позволяли девочкам курить, употреблять алкоголь и наркотики. В это время сама мать продолжала бороться с последствиями абьюза и еще несколько лет то сходилась, то расходилась со своим партнером.

«Я все еще пыталась разобраться со своими отношениями, а насилие становилось только сильнее», — написала она.

Раннее материнство и несбывшиеся мечты

Со временем обе дочери бросили школу и рано стали матерями. Сейчас они продолжают сталкиваться с различными трудностями.

Женщина убеждена, что их потенциал был утрачен именно из-за той семейной обстановки, в которой они росли.

«Они были хрупкими птичками со сломанными крыльями», — описала она своих дочерей.

Даже после окончательного расставания с абьюзером чувство вины не исчезло. Автор письма призналась, что ежедневно испытывает душевную боль и не может перестать думать о том, как сложилась судьба ее детей.

«Я не могу себя простить»

Главное, что мучает женщину сегодня, — ощущение, что она не выполнила свой материнский долг.

По ее словам, дочери больше не позволяют ей участвовать в их жизни так, как ей хотелось бы. Она уверена, что упустила время и теперь уже ничего нельзя исправить.

«Каждый день я страдаю из-за того, как сложились наши жизни», — написала она.

Что ответила эксперт

Колумнистка посоветовала женщине прежде всего заняться собственным восстановлением и обратиться за профессиональной помощью.

По мнению журналистки, чувство вины не поможет изменить прошлое, а вот работа над собой может стать первым шагом к улучшению отношений с дочерьми.

Она также отметила, что взрослые дети смогут начать исцеляться только тогда, когда сами признают необходимость помощи.

«Возможно, уже поздно быть для них матерью именно так, как вам хотелось бы. Но это не означает, что надежды нет», — объяснила эксперт.

Почему эта история откликнулась тысячам людей

Письмо вызвало большой отклик, потому что затронуло болезненную тему: последствия абьюза редко ограничиваются только отношениями между двумя взрослыми людьми. Нередко страдают и дети, которые годами живут в атмосфере страха, напряжения и нестабильности.

При этом специалисты по семейной психологии подчеркивают: даже если родители совершили ошибки, постоянное самобичевание не помогает ни им самим, ни их детям.

Гораздо важнее признать прошлое, взять ответственность за свои решения и попытаться выстроить отношения заново — настолько, насколько это возможно.

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