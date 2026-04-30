Угольный рудник обрушился в Магаданской области

Сергей Добровинский
Восемь человек могут находиться под завалами.

Из-за чего обрушился угольный рудник в Магаданской области

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В Магаданской области обрушился рудник, под завалами могут находиться 8 человек. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

Сход горной массы произошел на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе, сообщили в ведомстве. К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели и медработники — всего в группировке 16 человек и шесть единиц техники. Также к вылету готовится вертолет Ми-8.

«Ситуацию на Кадыкчанском разрезе Сусуманского округа держу на личном контроле. По предварительной информации, на угольном разрезе произошел сход горной массы, под завалами могут находиться до восьми человек», — прокомментировал в своем канале в МАКС губернатор региона Сергей Носов.

Ранее трагический случай произошел в Бурятии. Лавина накрыла работников на руднике «Ирокинда» в Муйском районе, где шла добыча золота. В момент трагедии девять человек расчищали технологическую дорогу. Они оказались под завалами снега, трое смогли выбраться сами.

Сообщалось о гибели шести человек, в том числе гражданина Казахстана Алексея Тицкого. МИД РФ установил связь с посольством республики для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

После случая в Бурятии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за нарушений техники безопасности.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

