Угольный рудник обрушился в Магаданской области
Восемь человек могут находиться под завалами.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
В Магаданской области обрушился рудник, под завалами могут находиться 8 человек. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций региона.
Сход горной массы произошел на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе, сообщили в ведомстве. К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели и медработники — всего в группировке 16 человек и шесть единиц техники. Также к вылету готовится вертолет Ми-8.
«Ситуацию на Кадыкчанском разрезе Сусуманского округа держу на личном контроле. По предварительной информации, на угольном разрезе произошел сход горной массы, под завалами могут находиться до восьми человек», — прокомментировал в своем канале в МАКС губернатор региона Сергей Носов.
Ранее трагический случай произошел в Бурятии. Лавина накрыла работников на руднике «Ирокинда» в Муйском районе, где шла добыча золота. В момент трагедии девять человек расчищали технологическую дорогу. Они оказались под завалами снега, трое смогли выбраться сами.
Сообщалось о гибели шести человек, в том числе гражданина Казахстана Алексея Тицкого. МИД РФ установил связь с посольством республики для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
После случая в Бурятии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за нарушений техники безопасности.
25%
