Выдержанный рекорд: в США продали самый старый съедобный сыр

Chicago Reader: в США продали самый старый съедобный сыр

В американском штате Висконсин выставили на продажу старейший в мире съедобный чеддер, который созревал в холодильнике около 40 лет. Об этом сообщает Chicago Reader.

Уникальный продукт был обнаружен случайно в городе Оконто, когда 73-летний сыродел Эд Зан решил закрыть свой магазин и навел порядок в складских помещениях. В глубине промышленного холодильника он нашел деревянные ящики с 18-килограмовыми блоками сыра, которые были забыты еще со времен президентства Ричарда Никсона (с 1969 года по 1974 год).

История этой находки началась, когда Зан работал на ныне закрытом сыроваренном предприятии. После перехода на собственное производство он перевез запасы, и ящики оказались задвинуты в дальний угол охладительной камеры.

Помимо сыра-рекордсмена, в ходе ревизии были обнаружены партии чеддера выдержкой 28 и 34 года. Первое время сыродел потихоньку распродавал находку местным жителям, пока его сын не связался с владельцем специализированного магазина Wisconsin Cheese Mart Кеном Макналти. Тот, осознав масштаб события, приобрел всю партию целиком, чтобы предложить ее широкой публике как уникальное гастрономическое достижение. Мужчина выкупил весь запас необычного деликатеса.

Сам создатель раритетного продукта Эд Зан лаконично охарактеризовал вкус своего творения как превосходный. Однако Макналти высказался о товаре более осторожно, назвав продукт «экстремальной едой». По его словам, 40-летний чеддер «едва съедобен» из-за невероятно концентрированной остроты и резкости, которые развились за десятилетия созревания. Макналти пояснил, что такую закуску можно употреблять исключительно крошечными порциями, так как вкус стал слишком мощным для обычного человека.

Тем не менее продукт пользовался огромным спросом и продавался по цене, сопоставимой со стоимостью драгоценных металлов.

