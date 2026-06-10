Верховный суд РФ ликвидировал организацию «Союз Украинцев России»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 40 0

Ее представители занимались содействием развитию культурных и деловых связей в стране.

Почему Союз Украинцев России ликвидировали в РФ

Фото: © РИА Новости/Андрей Старостин

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Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации общероссийской общественной организации «Союз Украинцев России». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Уточнялось, что эта организация занималась содействием развитию культурных и деловых связей. Суд признал доводы Минюста о нарушениях в ее деятельности обоснованными.

По итогам рассмотрения иска Верховный суд постановил прекратить деятельность «Союза Украинцев России» на территории страны.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Росфинмониторинг признал экстремистскими организациями международное движение «Мемориал»* и более 30 его структур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панк-группу Pussy Riot** внесли в перечень террористов и экстремистов. Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры признал музыкальный коллектив экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ в декабре 2025 года. Поводом для этого стали скандальные акции в храме Христа Спасителя, а также инцидент на финале чемпионата мира по футболу в 2018 году в российской столице и ряд других инцидентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признано иногентом и экстремисткой в России, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов, признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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