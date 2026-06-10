Бьет по волосам: врач назвала ускоряющую облысение у мужчин привычку

Трихолог Медведева: мужчины рискуют облысеть из-за солнечных ожогов

Игнорирование защиты волос и кожи головы от ультрафиолета может ускорить потерю объема и приблизить облысение у мужчин. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-трихолог Юлия Медведева.

По ее словам, UVA-лучи способны глубоко проникать в кожу головы, особенно если волосы короткие или начали редеть. Они повреждают коллаген вокруг волосяного фолликула и могут негативно влиять на ДНК стволовых клеток. В результате волосы выпадают, а новые могут расти более тонкими или не появляться вовсе.

Особенно осторожными нужно быть мужчинам с наследственной склонностью к облысению. Как пояснила специалист, если у человека высокий лоб или редеющая макушка, солнце может заметно ускорить процесс. Ультрафиолет способен повышать уровень дигидротестостерона в клетках кожи головы, из-за чего волосы, могут начать выпадать к 30–35 годам.

Чем солнечные ожоги опасны для волос

Отдельную опасность представляет солнечный ожог кожи головы. Врач пояснила, что один такой на макушке или в области пробора может сразу повредить часть активных волосяных луковиц. Такие фолликулы не восстанавливаются. Через несколько месяцев после отпуска это может проявиться диффузным выпадением волос.

Без UV-защиты волосы под микроскопом выглядят сильно поврежденными, а вокруг корней может формироваться фиброзная ткань. В таком случае фолликул словно запечатывается в рубце. Это состояние называют перифолликулярным фиброзом, и оно считается необратимой стадией облысения.

Как бороться с ранним облысением

Однако только кепки для полноценной защиты недостаточно. Головной убор не всегда спасает от лучей, которые отражаются от воды, бетона или снега. Мужчинам врач посоветовала наносить на волосы и кожу головы спрей с SPF 30–50 и обновлять защиту каждые два часа при нахождении на солнце.

Специалист порекомендовала обращать внимание на средства с оксибензоном, авобензоном или цинком. Врач предупредила, что без такой защиты к 40 годам мужчина может столкнуться не просто с равномерным облысением, а с проплешинами, шелушением и огрубением кожи, при которых даже пересадка волос может быть затруднена.

Важно понимать, что солнечный загар — тоже своего рода ожог, а повреждение волосяных сосочков может привести к выпадению волос. Кроме солнца, на раннее облысение все чаще влияют хронический стресс, недосып и эмоциональное истощение. Если раньше заметное поредение волос чаще появлялось после 35–40 лет, то теперь первые признаки могут возникать в 18–25 лет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, трихолог назвала три способа спасти волосы от выпадения.

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