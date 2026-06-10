«Было сложно пробиться»: Лариса Долина о своем творческом пути

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Карьера певицы началась в Советском Союзе, когда было много запретов.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лариса Долина с детства верила в себя и свой успех

Путь народной артистки РФ Ларисы Долиной начался в Советском Союзе, когда было много было запретов, в том числе на проявление личности и яркого характера. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Много было запретов, запретов на личность», — поделилась певица.

Долина рассказала, что ей пришлось пройти через определенные трудности. Однако сильный человек все равно найдет себе дорогу, считает звезда.

По мнению артистки, люди не рождаются с сильным характером — он формируется в течение жизни. Что-то человек получает от родителей, но дальше все зависит только от него самого.

У певицы было достаточно жизненных ситуаций, которые закалили ее. Мать рано ушла из жизни и уже в 13 лет Долина стала зарабатывать сама. Она достаточно рано погрузилась в профессию музыканта — в 2026 году исполняется 55 лет с начала ее карьеры. Сравнивая советскую и российскую сцену Долина отмечает, что сейчас все стало заметно проще благодаря большей свободе.

Одной из недавних драм в судьбе артистки стал скандал с квартирными аферистами. Комментируя этот случай, Долина призналась, что не верит в возможность получить от мошенников какую-либо компенсацию и уже не рассчитывает на нее.

Кроме того, Долина поделилась деталями работы над биографическим фильмом о ней самой. Сейчас идет поиск сценариста, который напишет правдивый сценарий к кинокартине.

Ранее Лариса Долина раскрыла секрет своего успеха.

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