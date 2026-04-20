Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Екатерина Чумоватова
Екатерина Чумоватова 48 0

Ее строительство подходит к концу.

Новая станция метро в Москве когда закончится строительство

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Собянин: завершается строительство станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»

В Москве подходит к концу строительство новой станции «Бульвар Генерала Карбышева». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Станция находится на Рублево-Архангельской линии метро. Она должна разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, а также уменьшить интенсивность движения на Звенигородском и Новорижском шоссе. 

Уже возведены основные конструкции. Идут обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Дизайн станции будет исполнен в светлых оттенках, создающих визуальный простор. Название самой станции «Бульвар Генерала Карбышева» выделят оранжево-черным цветом.

Колонны платформы украсят художественные барельефы, посвященные военным инженерам, а путевые стены — «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, которую разместят слева от первой буквы названия станции. Также станция будет оснащена шестью лифтами для маломобильных пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки территории транспортного узла «ЗИЛ». Он отметил, что проект позволит создать комфортные условия для пассажиров.

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео