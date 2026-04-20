Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Собянин: завершается строительство станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»

В Москве подходит к концу строительство новой станции «Бульвар Генерала Карбышева». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Станция находится на Рублево-Архангельской линии метро. Она должна разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, а также уменьшить интенсивность движения на Звенигородском и Новорижском шоссе.

Уже возведены основные конструкции. Идут обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Дизайн станции будет исполнен в светлых оттенках, создающих визуальный простор. Название самой станции «Бульвар Генерала Карбышева» выделят оранжево-черным цветом.

Колонны платформы украсят художественные барельефы, посвященные военным инженерам, а путевые стены — «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, которую разместят слева от первой буквы названия станции. Также станция будет оснащена шестью лифтами для маломобильных пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки территории транспортного узла «ЗИЛ». Он отметил, что проект позволит создать комфортные условия для пассажиров.

